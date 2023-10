Παρατείνεται η αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου εξαιτίας πυρκαγιάς

Το αεροδρόμιο του Λούτον, στο Λονδίνο, ανέστειλε όλες τις πτήσεις του έως αργά το μεσημέρι σήμερα (15:00 τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) ύστερα από πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, και οδήγησε στη μερική κατάρρευση ενός από τους χώρους στάθμευσης του.

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα θύματα από τη φωτιά, για την οποία οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν αργά χθες, Τρίτη.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τη σημείο φαίνονται τεράστιες φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο οίκημα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

Another random fire, this time at Luton airport long-stay parking; has another EV martyred itself to take out the evil long ranged highly successful fossil fuelled cars? pic.twitter.com/nLgAXvT9Qs