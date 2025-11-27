Ο πάπας Λέων Γ' κάλεσε την Τουρκία «να γίνει παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς» εφιστώντας την προσοχή κατά της «ομογενοποίησής» της, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα.

«Μπορεί η Τουρκία να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς στην υπηρεσία μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε ο πάπας τονίζοντας ότι η χώρα αποτελεί επίσης «ένα σταυροδρόμι ευαισθησιών η ομογενοποίηση των οποίων συνιστά εκπτώχυνση».

Εκ της γεωγραφικής της θέσεως και της πολυμορφίας της, «η χώρα αυτή αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών», δήλωσε ο Λέων Γ' κατά την πρώτη του ομιλία ενώπιον των αρχών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και του διπλωματικού σώματος στο προεδρικό συγκρότημα.

Η «ομογενοποίηση» της Τουρκίας «θα αποτελούσε εκπτώχυνση», προειδοποίησε ενώπιον του προέδρου της Τουρκίας το κόμμα του οποίου έχει από το 2002 τη διακυβέρνηση της ως επί το πλείστον σουνιτικής μουσουλμανικής κοσμικής χώρας και ενώ καταγγέλλεται η αυταρχική στροφή της τουρκικής εξουσίας μέσω της οπισθοχώρησης της ελευθερίας της έκφρασης, των μαζικών συλλήψεων διαδηλωτών, δημοσιογράφων και αιρετών αρχόντων μετά τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο.

Η καταστολή έχει αυξηθεί μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024 και την εκλογική ήττα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγίπ Ερντογάν.

«Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική», τόνισε ο πάπας αναφερόμενος στις χριστιανικές μειονότητες που δεν αποτελούν παρά το 0,1% του πληθυσμού των 86 εκατομμυρίων κατοίκων και συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά της άνισης μεταχείρισης και της αίσθησης του αποκλεισμού.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι χριστιανοί, που αποτελούν και αισθάνονται αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής ταυτότητας (...) έχουν επίσης τη βούληση να συμβάλουν θετικά στην ενότητα της χώρας σας», είπε ο Λέων Γ'.

«Σε μία κοινωνία όπως η κοινωνία της Τουρκίας, όπου η θρησκεία διαδραματίζει ορατό ρόλο, είναι θεμελιώδους σημασίας να τιμάται η αξιοπρέπεια και η ελευθερία όλων των τέκνων του Θεού: γυναικών και ανδρών, συμπατριωτών και αλλοδαπών, φτωχών και πλούσιων».

Σε μία χώρα που τιμά τον ρόλο της οικογένειας και της μητέρας, ο Λέων Γ' μίλησε για τη σημασία των γυναικών στους κόλπους της κοινωνίας «χάρη στις σπουδές τους και στην ενεργή συμμετοχή τους στην επαγγελματική, πολιτιστική και πολιτική ζωή».

«Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εκτιμηθούν οι σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση, υπέρ της οικογένειας και της συμβολής των γυναικών στην άνθηση της κοινωνικής ζωής», είπε ο πάπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

