Καλά κρατεί ο πόλεμος της προπαγάνδας, ενώ το ουκρανικό ζήτημα παραμένει στην «κόψη» του ξυραφιού», και τις προηγούμενες μέρες διακινούνταν σενάρια ότι σήμερα Τετάρτη οι ρωσικές δυνάμεις θα εισβάλουν στην Ουκρανία.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επισκέφθηκε την Τρίτη τη ρωσική αεροπορική βάση στο Hmeimim της Συρίας και επιθεώρησε τις ασκήσεις του ρωσικού πολεμικού ναυτικού στη Μεσόγειο Θάλασσα.



Η Μόσχα είχε εκ νέου την ευκαιρία να κάνει επίδειξη δύναμης, επιδεικνύοντας τον βαρύ οπλισμό της.

«Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως δεν θα γίνει καμία επίθεση σήμερα Τετάρτη. Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση ούτε την επόμενη εβδομάδα, ούτε τη μεθεπόμενη – ούτε τον επόμενο μήνα», σημείωσε ο πρέσβης της ΕΕ Βλαντίμιρ Τσίζοφ σε δηλώσεις του στην Die Welt που δημοσιεύονται στο φύλλο της γερμανικής εφημερίδας που κυκλοφορεί.

