Περί ανάπτυξης αρκετών μονάδων τεθωρακισμένων και πεζικού στη Ρωσία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, εν μέσω ανησυχιών περί εισβολής, έκανε λόγο η αμερικανική εταιρεία Maxar, η οποία ειδικεύεται στη συγκέντρωση οπτικού υλικού από δορυφόρους.

Η «νέα δραστηριότητα» αυτή αντανακλά «αλλαγή» στον τρόπο που κινούνται και αναπτύσσονται «δυνάμεις κρούσεις», δηλαδή άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, πυροβόλα και υλικό και προσωπικό υποστήριξης, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της Maxar χθες Κυριακή.

NEW: Russia is deploying more armored equipment and troops near Belgorod, Soloti, Valuyki as close as 10 miles from the Ukrainian border.



Most of the combat units at Soloti are now departing, per satellite images, heading south in the direction of Ukraine.



