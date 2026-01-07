Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε την Τετάρτη ότι το Κίεβο χαιρετίζει την κατάληψη από τις ΗΠΑ του δεξαμενόπλοιου με ρωσική σημαία που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πώς πρέπει να ενεργεί κανείς έναντι της Μόσχας.

«Η κατάληψη ενός πλοίου με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό αναδεικνύει την αποφασιστική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ», έγραψε ο Αντρέι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο X.

«Χαιρετίζουμε μια τέτοια προσέγγιση στις σχέσεις με τη Ρωσία: Δράση, όχι φόβος. Αυτό ισχύει και για την ειρηνευτική διαδικασία και την επίτευξη μόνιμης ειρήνης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

