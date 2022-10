Βυθισμένη στο σκοτάδι η Ουκρανία: Πάνω από 1.100 περιοχές χωρίς ρεύμα μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς Κόσμος 19:34, 18.10.2022 linkedin

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει περίπου 190 επιθέσεις χρησιμοποιώντας πυραύλους, drones -καμικάζι και πυροβολικό σε 16 περιοχές συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.