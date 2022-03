Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ όπως μεταδίδει το Sky News επικαλούμενο πηγές της ουκρανικής βουλής.

Σύμφωνα με το Κίεβο, οι φωτιές ενδέχεται να προκλήθηκαν είτε από βομβαρδισμούς πυροβολικού, είτε από εμπρησμό και μαίνονται ανεξέλεγκτες σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.