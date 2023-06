Η γάτα από το καταφύγιο στο Κίεβο που έγινε viral

Viral έγινε η εικόνα μια γατούλας στην Ουκρανία. Στην φωτογραφία φαίνεται μια γάτα σε ένα καταφύγιο του μετρό του Κιέβου - που πλήττεται από τις ρωσικές επιθέσεις - ενώ είναι τυλιγμένη σε μια ροζ κουβέρτα.

Ο Igor Novikov, πρώην σύμβουλος του προέδρου Volodymyr Zelensky, μοιράστηκε τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Twitter, γράφοντας: «Η Chloe η γάτα σε ένα καταφύγιο βομβών στο Κίεβο. Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι η γάτα Chloe."

Chloe the cat in a bomb shelter in Kyiv. We all are Chloe the cat at the moment 😁 pic.twitter.com/XgCQ6y93C3

Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο United24.media ανέφερε ότι η εικόνα «μεταδίδει τη διάθεση ολόκληρου του ουκρανικού έθνους».

Η εικόνα τραβήχτηκε την ίδια μέρα που ένα 9χρονο κορίτσι, η μητέρα του και μια άλλη γυναίκα σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού πυραύλου στο Κίεβο.

Mother and daughter🕯❤️‍🩹

Yesterday, 9-year-old Viktoria and 34-year-old Olga Ivashko were killed as a result of a russian attack in one of the districts of Kyiv.



Never forget. Never forgive pic.twitter.com/AfBUmGzzoA