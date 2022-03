Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν αεροδρόμιο στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, όπως σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Είναι τεράστια η καταστροφή», δήλωσε ο Valentyn Reznichenko, επικεφαλής της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, όπως μεταδίδει το BBC.

«Τη νύχτα ο εχθρός επιτέθηκε στο αεροδρόμιο του Ντνίπρο. Δύο πυραυλικές επιδρομές», έγραψε ο ίδιος στο Telegram προσθέτοντας ότι ο διάδρομος προσγείωσης καταστράφηκε ενώ σοβαρές είναι οι ζημιές και στον τερματικό σταθμό.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και φέρεται να δείχνει τη στιγμή της επίθεσης:

A night rocket attack by the Russian military on #Dnipro airport.

The runway is completely destroyed. pic.twitter.com/Ktp2ovzbWn