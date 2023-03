Δεύτερο μέλος του ΝΑΤΟ στέλνει αεροσκάφη στην Ουκρανία - Η Σλοβακία ενισχύει με 13 Mig-29 το Κίεβο

Η Σλοβακία ανακοίνωσε την αποστολή 13 μαχητικών Mig-29 στην Ουκρανία και έγινε η δεύτερη χώρα του ΝΑΤΟ που ενισχύει με πολεμικά αεροπλάνα τις δυνάμεις του Κιέβου, σον αγώνα αντίστασης κατά των Ρώσων.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Έντουαρντ Χέγκερ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι υποσχέσεις πρέπει να εκπληρώνονται. Όταν με ρώτησε ο πρόεδρος Ζελένσκι για ενίσχυση οπλικών συστημάτων, του είχα πει ότι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Εύχομαι και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο».

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia