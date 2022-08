Ουκρανία: Αναφορές ότι δολοφονήθηκε πρώην βουλευτής του Ζελένσκι που υποστήριξε τη ρωσική διοίκηση στη Χερσώνα

Ο Ουκρανός πρώην βουλευτής Αλεξέι Κοβάλεφ, που είχε ταχθεί με το κόμμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά στη συνέχεια στήριξε τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής στη Χερσώνα, δολοφονήθηκε την Κυριακή, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές ερευνητικές αρχές.

Oleksiy Kovalev, a former MP in Zelensky's party who collaborated with Russia's occupation of Kherson, was shot dead at home in Khereson alongside his girlfriend last night, Russian investigators say.



Kovalev was in charge of grain, which Ukraine accuses Russia of looting. pic.twitter.com/1fZAp6qYbK