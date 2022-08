Κομισιόν: Eξετάζει την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από του ηλεκτρικού ρεύματος

Η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνει στις αρχές του επόμενου έτους, δηλώνει η πρόεδρος της Κομισιόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε απόψε ότι η πλήρης μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να γίνει σωστά και, από τεχνικής άποψης, στις αρχές του επόμενου έτους.

Σε ένα πάνελ όπου συμμετείχε και ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, στο Βερολίνο, η φον ντερ Λάιεν είπε επίσης ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος να αποσυνδεθούν μεταξύ τους.

Η ίδια ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει «έκτακτη παρέμβαση και μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

«Η δραματική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ξεκάθαρα τα όρια της υφιστάμενης λειτουργίας της αγοράς. Αυτή σχεδιάστηκε σε μια πολύ διαφορετική συγκυρία» εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Μπλεντ της Σλοβενίας, πριν από την έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που οργανώνεται στην Πράγα στις 9 Σεπτεμβρίου.

«Οι αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας εκθέτουν τώρα, για διαφορετικούς λόγους, τα προβλήματα του τρέχοντος σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αναπτύχθηκε κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες και εντελώς διαφορετικούς σκοπούς. Γι’ αυτό εργαζόμαστε τώρα για μια επείγουσα παρέμβαση και μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία είναι το πρώτο βήμα, το επόμενο είναι η αναζήτηση νέων αξιόπιστων εταίρων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας.

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι η ΕΕ τηρεί τις βασικές αρχές της, αντιστέκεται στην επιθετικότητα και προστατεύει τους φίλους της.

«Η αυξημένη ανάγκη μας για πρώτες ύλες δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε νέες εξαρτήσεις, πρέπει να διαφοροποιήσουμε τα αποθέματα και να χτίσουμε δεσμούς με αξιόπιστους εταίρους» είπε.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να έρθουν πιο κοντά στην ΕΕ όσοι πιστεύουν στη δύναμη των κανόνων, όπως η Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

«Ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση κακόβουλων ξένων επιρροών είναι να ενισχύσουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη» είπε ο κ. φον ντερ Λάιεν, που προανήγγειλε επίσκεψη στον Κανάδα.

Will the rule of power replace the power of rules?



It depends on the power of democracy.



On our capacity to uphold core principles.

Resist aggression.



Protect our values and our friends.



My address @BledStratForum ↓

https://t.co/AnBCgSfAqi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2022

Ending our dependency on Russian fossil fuels is step one.



Our increased need for other raw materials must not create new dependencies.



We must diversify supply and build ties with reliable partners.⁰

I will be in 🇨🇦 in two weeks to advance our partnership. pic.twitter.com/tK7xg7lUon — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2022

We must bring those who believe in the power of the rules closer to us⁰

Ukraine of course. And the Western Balkans⁰

Balkan stability is European stability.



Their prosperity is our prosperity.



Best way to counter malign foreign influences is to strengthen democracy in Europe pic.twitter.com/ltPO57ZEVg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 29, 2022

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

