Η Ρωσία πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύκτας ευρεία επίθεση στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματισθούν δεκάδες, ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» την ώρα που ο κόσμος συζητάει ειρηνευτικά σχέδια για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον απλών σπιτιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμης σημασίας υποδομών», έγραψε στο X ο Αντρίι Σίμπιχα.

Εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο σε όλη τη διάρκεια της νύκτας.

Συγκροτήματα κατοικιών και αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές σε εννέα τοποθεσίες στην ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Εικόνες που μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες.

Φωτιά σε ρωσικό διυλιστήριο

Παράλληλα, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, αλλά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν, πρόσθεσαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 103 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 11 πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

