Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «συνεχάρη» τον «εκλεγμένο πρόεδρο» της Ονδούρας Νάσρι Ασφούρα, τον υποψήφιο της δεξιάς που υποστήριξε δημόσια ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μερικά 24ωρα πριν από την ψηφοφορία, λίγα λεπτά αφού ανακηρύχθηκε χθες Τετάρτη νικητής των εκλογών από την εφορευτική επιτροπή, παροτρύνοντας «όλα τα μέρη» να «σεβαστούν τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα» ώστε να υπάρξει άμεση «ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας» στη χώρα της κεντρικής Αμερικής.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) ανακήρυξε νικητή τον υποψήφιο του Εθνικού Κόμματος (PN) σχεδόν έναν μήνα μετά τις εκλογές της 30ής Νοεμβρίου, έπειτα από εβδομάδες διακοπών της καταμέτρησης, τεχνικών προβλημάτων, αμφισβητήσεων και καταγγελιών για νοθεία.

Με ανακοίνωση Τύπου που υπέγραψε προσωπικά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «συνεχάρη» τον κ. Ασφούρα για την «καθαρή» και «αδιαμφισβήτητη» επικράτησή του και παρότρυνε «όλα τα μέρη να σεβαστούν το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνησή του για να προωθήσουμε τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία μας, να βάλουμε τέλος στην παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ, και να ενισχύουμε τις οικονομικές σχέσεις των δυο χωρών μας».

Πηγή: skai.gr

