Άκομψη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του Βίκτορ Όρμπαν στις ουγγρικές εθνικές εκλογές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στον Ούγγρο λαϊκιστή πρωθυπουργό, ο οποίος αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή πρόκληση για την διακυβέρνησή του εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία στις εκλογές που έχουν οριστεί για τον Απρίλιο.

«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και ΝΙΚΗΤΗΣ και έχει την Πλήρη και Ολοκληρωτική μου Υποστήριξη για την Επανεκλογή του ως Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας — ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ!» έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Οι σχέσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Ουάσινγκτον έχουν φτάσει σε «νέα ύψη συνεργασίας και θεαματικών επιτευγμάτων» υπό τους δύο ηγέτες, έγραψε ο Τραμπ.

Η υποστήριξη του Τραμπ στον Όρμπαν είναι πάντως σύμφωνη με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο, στην οποία η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύτηκε να ενισχύσει τα «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα».

Ο Όρμπαν είναι από καιρό στενός σύμμαχος του Τραμπ και ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που υποστήριξαν την προεδρική του υποψηφιότητα το 2016. Το εθνικιστικό κόμμα Fidesz του Όρμπαν έχει γίνει πρότυπο για τους λαϊκιστές της MAGA, ειδικά για την σκληρή του προσέγγιση στα δικαιώματα των μειονοτήτων και τη μετανάστευση.

Ο Τραμπ ευθυγραμμίστηκε με τον Όρμπαν ακόμα και με την απόφαση της Ουγγαρίας να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ακόμη και όταν η Ευρώπη επιδίωκε να μειώσει την εξάρτηση από τον ενεργειακό εφοδιασμό της Μόσχας. Ο Λευκός Οίκος αργότερα έδωσε στην Ουγγαρία εξαίρεση ενός έτους από τις κυρώσεις των ΗΠΑ για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Οι βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία θα μπορούσαν να απειλήσουν τη μακρά παραμονή του Όρμπαν στην εξουσία, εν μέσω μακροχρόνιας κριτικής για τη διάβρωση της δημοκρατίας και τα ζητήματα κράτους δικαίου. Αντιμετωπίζει μια πρόκληση από τον πρώην σύμμαχό του, και νυν μεγάλο αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος ηγείται του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza, το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται 12 μονάδες στις δημοσκοπήσεις.

Οι εκλογές στην Ουγγαρία, με πληθυσμό 9,6 εκατομμυρίων, αποτελούν τις πιο σημαντικές στην Ευρώπη φέτος. Ο Όρμπαν έχει γίνει βασικός παράγοντας αναταραχής στην ΕΕ, συγκρουόμενος συχνά με τις Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με την υποστήριξη της Ουκρανίας, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, πολλές φορές καθυστερώντας επείγουσες αποφάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.