Οικονομικό Φόρουμ Αγίας Πετρούπολης: Απόντες οι δυτικοί ηγέτες - Παρόντες οι Ταλιμπάν

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, οι εργασίες του οποίου άρχισαν χθες, δεν συμμετέχει κανένας μεγάλος δυτικός επενδυτής, ενώ από τους 100 και πλέον Ρώσους δισεκατομμυριούχους συμμετέχουν μόνο έξι, σύμφωνα με τον ιστότοτο Agenstvo, που μελέτησε το πρόγραμμα του φόρουμ.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια -αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC- όταν υψηλοί επισκέπτες ήταν οι αρχηγοί ασιατικών και ευρωπαϊκών κρατών (για παράδειγμα ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ή ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν), φέτος δεν συμμετέχει κανένας από τους δυτικούς ηγέτες, με εξαίρεση τον πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ Ζομάρτ Τοκάγεφ, ο οποίος είχε πρόσφατα επισκεφθεί την Μόσχα συμμετέχοντας στην σύνοδο κορυφής του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας.

Ενώ από το φόρουμ απουσιάζουν οι δυτικοί ηγέτες, στους διαδρόμους του Παγκόσμιου Οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μπορεί να συναντήσει κανείς τον εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, που στην Ρωσία χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατική οργάνωση, ο οποίος θα είναι προσωρινά ο επιτετραμμένος του Αφγανιστάν στην Μόσχα.

The Taliban are officially taking part in the St Petersburg International Economic Forum. Who else can a terrorist state invite to its economic forum, if not representatives of a terrorist organization? pic.twitter.com/qhiVu64VK7