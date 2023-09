ΟΗΕ: Η κλιματική κατάρρευση άρχισε - Aκραία μετεωρολογικά φαινόμενα πλήττουν τον πλανήτη Κόσμος 12:12, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα κύματα καύσωνα, που γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής απειλούν τους ανθρώπους και όλα τα έμβια όντα