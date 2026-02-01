Στις κάλπες προσέρχονται οι Κοσταρικανοί στις γενικές εκλογές της Κυριακής, καθώς η δεξιά λαϊκιστική κυβέρνηση επιδιώκει να παρατείνει τη θητεία της και να εξασφαλίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, σε μια περίοδο που η βία που τροφοδοτείται από τα ναρκωτικά έχει καταλάβει τη χώρα.

Η Λάουρα Φερνάντες, προστατευόμενη του προέδρου Ροντρίγκο Τσάβες και πρώην επικεφαλής του προσωπικού του, προηγείται στις δημοσκοπήσεις με λίγο πάνω από 40%, ποσοστό αρκετό για να αποφύγει τον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 5 Απριλίου.

Ο πιο κοντινός της αντίπαλος είναι ο Άλβαρο Ράμος, ένας κεντρώος οικονομολόγος που εκπροσωπεί το Εθνικό Απελευθερωτικό Κόμμα (PLN), το παλαιότερο πολιτικό κόμμα της Κόστα Ρίκα. Μια άλλη αντίπαλος της Φερνάντες, είναι η Κλαούντια Ντόμπλες, αρχιτέκτονας, που εκπροσωπεί μια προοδευτική συμμαχία και πρώην πρώτη κυρία, της οποίας ο σύζυγος, Κάρλος Αλβαράδο, διετέλεσε πρόεδρος από το 2018 έως το 2022.

Και οι δύο συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αλλά θεωρούνται οι δύο πιο πιθανοί υποψήφιοι για τον δεύτερο γύρο, αν η Φερνάντες δεν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 40%, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.