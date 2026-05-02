Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936 στη Νότια Κορέα σήμερα... Ο λόγος για τη συγκινητική ιστορία και το «απίθανο ταξίδι», στον χώρο και τον χρόνο, ενός κορινθιακού κράνους του 6ου αιώνα π.Χ. Το κράνος σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο της Κορέας στη Σεούλ και είναι το μοναδικό αντικείμενο δυτικής προέλευσης που έχει ανακηρυχθεί «Εθνικός Θησαυρός».

Το κράνος ανακαλύφθηκε το 1875 στην Ολυμπία από Γερμανούς αρχαιολόγους. Ήταν ένα ανάθημα στον Δία, πιθανώς από κάποιον στρατιώτη για να τον ευχαριστήσει για μια νίκη. Το 1936, η εφημερίδα «Βραδυνή» αποφάσισε να προσφέρει το κράνος ως ειδικό έπαθλο στον νικητή του Μαραθωνίου των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου, προς τιμήν του Φειδιππίδη.

Νικητής ήταν ο Κορεάτης Σον Κι Τσονγκ. Ωστόσο, το 1936 η Κορέα βρισκόταν υπό ιαπωνική κατοχή. Ο Σον αναγκάστηκε να αγωνιστεί με την ιαπωνική εθνική ομάδα, με το ιαπωνικό όνομα «Σον Κιτέι», και την ιαπωνική σημαία στη φανέλα του.

Παρόλο που ο Σον κέρδισε, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αρνήθηκε να του παραδώσει το κράνος, με το επιχείρημα ότι η αξία του ήταν πολύ μεγάλη, και θα παραβίαζε τους κανόνες περί «ερασιτεχνισμού» των αθλητών (καθώς οι αθλητές δεν επιτρεπόταν να δέχονται ακριβά δώρα).

By Japanese / German press at the 1936 Summer Olympics in Berlin - Der Spiegel - Der traurigste aller Olympiasieger, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138581614

Με την κήρυξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το κράνος κατέληξε στις αποθήκες ενός μουσείου στο Βερολίνο, όπου έμεινε «ξεχασμένο» για δεκαετίες.

Μετά από χρόνια διπλωματικών προσπαθειών και τη στήριξη της ελληνικής εφημερίδας «Βραδυνή» και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το κράνος επιστράφηκε τελικά στον Σον το 1986, μισό αιώνα μετά τη νίκη του, σε μια ειδική τελετή στο Βερολίνο.

Ο Σον, συγκινημένος, δήλωσε: «Αυτό το κράνος δεν ανήκει σε μένα, ανήκει σε ολόκληρο τον κορεατικό λαό». Δώρισε αμέσως τον ανεκτίμητο θησαυρό στο κράτος, και σήμερα αποτελεί σύμβολο της κορεατικής αντοχής και της εθνικής τους υπερηφάνειας απέναντι στην αποικιοκρατία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.