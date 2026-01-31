Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι διέταξε την αποχώρηση χωρίς καθυστέρηση από τον Νίγηρα του διπλωματικού προσωπικού της που δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητο καθώς και των μελών των οικογενειών του, την επομένη σύντομης επίθεσης -την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ)- στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νιαμέ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλέστηκε στην ανακοίνωσή του «κινδύνους ασφαλείας» για να δικαιολογήσει την απόφαση αυτή.

Ο Νίγηρας είναι αντιμέτωπος εδώ και δέκα χρόνια με συχνές επιθέσεις τζιχαντιστών, αλλά είναι ασυνήθιστες τέτοιες ενέργειες στην πρωτεύουσα της χώρας της Αφρικής.

