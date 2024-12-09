Η Χαμάς «συνεχάρη» σήμερα τον συριακό λαό μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να καλεί σε ενότητα.

«Η Χαμάς συγχαίρει τον αδελφό συριακό λαό για την επιτυχία του στην εκπλήρωση των φιλοδοξιών του για ελευθερία και δικαιοσύνη και καλεί όλες τις διαφορετικές ομάδες του συριακού λαού να ενωθούν», τόνισε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

