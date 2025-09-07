Ο Χάρι επιστρέφει, και ίσως δεν είναι απλώς για φιλανθρωπία

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία, σε μια επίσκεψη που δεν περνά απαρατήρητη. Για κάποιους, είναι απλώς μια ακόμα φιλανθρωπική υποχρέωση. Για άλλους όμως, ίσως αποτελεί το πρώτο βήμα μιας πολυπόθητης βασιλικής συμφιλίωσης.

Ο 40χρονος δούκας του Σάσεξ θα παραστεί τη Δευτέρα στα WellChild Awards, μια ετήσια εκδήλωση στήριξης παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Η ημερομηνία έχει ξεχωριστή συναισθηματική σημασία: συμπίπτει με την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, για την οποία ο Χάρι είχε εκφράσει δημόσια βαθιά αγάπη.

Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει κύμα εικασιών στα βρετανικά ΜΜΕ είναι η πιθανότητα μιας ιδιωτικής συνάντησης με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Μια τέτοια επαφή -η πρώτη εδώ και περίπου 20 μήνες- θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αποκατάσταση μιας σχέσης που έχει σημαδευτεί από ένταση, αποξένωση και δημόσια σύγκρουση.

Από την Καλιφόρνια στο Παλάτι

Η απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και να μετακομίσουν στις ΗΠΑ δεν ήταν απλώς προσωπική, ήταν και πολιτική. Οι συνεντεύξεις, τα ντοκιμαντέρ και η αυτοβιογραφία του Χάρι (Spare) αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τη δυσλειτουργία της βασιλικής οικογένειας, ασκώντας κριτική κυρίως στον βασιλιά Κάρολο και στον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η ρήξη φάνηκε να είναι οριστική. Όμως, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο BBC, ο Χάρι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφιλίωσης:

«Κάποια μέλη της οικογένειάς μου δεν θα με συγχωρήσουν ποτέ. Αλλά δεν έχει νόημα να συνεχίζουμε να πολεμάμε. Η ζωή είναι πολύτιμη. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει ακόμα ο πατέρας μου… θα ήθελα να συμφιλιωθούμε.»

Ελπίδα ή επικοινωνιακή στρατηγική;

Τον Ιούλιο, μια μυστική συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους του βασιλιά και του Χάρι φούντωσε τις φήμες για παρασκηνιακές συζητήσεις. Αν και το Παλάτι δεν σχολιάζει ιδιωτικά θέματα, παρατηρητές εκτιμούν πως το να φανεί ότι ο μονάρχης και ο νεότερος γιος του διατηρούν επαφή είναι κρίσιμο για τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας.

Ο ιστορικός και συγγραφέας Άντονι Σέλντον το έθεσε απλά: «Ο βασιλιάς είναι βασιλιάς, αλλά πάνω απ’ όλα είναι και πατέρας.»

Αντίθετα, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι ακόμη έτοιμος να «θάψει το τσεκούρι». Η σχέση των δύο αδελφών, που παλαιότερα έδειχνε στενή, μοιάζει πλέον να έχει ραγίσει ανεπανόρθωτα.

Τι διακυβεύεται;

Η πιθανή συνάντηση πατέρα και γιου δεν αφορά μόνο μια οικογενειακή διαμάχη. Αφορά την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα της μοναρχίας σε έναν κόσμο που αλλάζει. Οι προσωπικές σχέσεις των μελών της βασιλικής οικογένειας επηρεάζουν τη δημόσια αντίληψη για τον θεσμό, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ο ρόλος του Παλατιού επανεξετάζεται από μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Αν ο Χάρι και ο Κάρολος κάνουν πράγματι το πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση, μπορεί να σημάνει μια νέα αρχή, όχι μόνο για εκείνους, αλλά και για μια βασιλική οικογένεια που καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στον 21ο αιώνα.

