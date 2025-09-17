Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε έναν Αυστραλό δημοσιογράφο ότι «βλάπτει την Αυστραλία», αφότου ο ηγέτης ρωτήθηκε για τις επιχειρηματικές του συμφωνίες όσο βρίσκεται στο αξίωμα του προέδρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε από τον Τζον Λάιονς του Αυστραλιανού Ραδιοφωνικού Οργανισμού (ABC) πόσο πλουσιότερος έχει γίνει από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

«Δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ, λέγοντας ότι τα παιδιά του χειρίζονται τις οικογενειακές επιχειρήσεις. «Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή και θέλουν να τα πάνε καλά μαζί μου».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι επρόκειτο να συναντηθεί με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζι «πολύ σύντομα», προσθέτοντας: «Θα του πω για εσάς. Δώσατε πολύ κακή εντύπωση».

Όταν ο Λάιονς προσπάθησε να κάνει άλλη μια ερώτηση, ο Τραμπ έφερε τον δείκτη του στα χείλη του προτού πει «ήσυχα» και απομακρύνθηκε για να μιλήσει σε έναν άλλο δημοσιογράφο.

Επί μήνες, ο Αλμπανέζι επιδιώκει μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μετά την ακύρωση των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών την τελευταία στιγμή, όταν ο Τραμπ αποχώρησε από τη σύνοδο κορυφής της G20 τον Ιούνιο νωρίτερα από το αναμενόμενο για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

'You're hurting Australia': Donald Trump criticises ABC journalist John Lyons in White House clash pic.twitter.com/rlR4glUEVF — Ben Knight (@benknight38) September 16, 2025

Ο Αλμπανέζι - ο οποίος θα βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα - δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό ABC τη Δευτέρα ότι αυτός και ο Τραμπ θα «συναντηθούν στη Νέα Υόρκη».

«Θα παραθέσει μια δεξίωση την Τρίτη το βράδυ της επόμενης εβδομάδας. Επίσης, θα συναντηθούμε σε διάφορα φόρουμ που θα πραγματοποιηθούν από τώρα μέχρι το τέλος του έτους.»

Όπως αναφέρει το BBC, τους τελευταίους μήνες, οι σχέσεις ΗΠΑ-Αυστραλίας έχουν επιδεινωθεί αφότου η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την αναθεώρηση του «Aukus», μιας σημαντικής συμφωνίας για υποβρύχια αξίας 176 δισεκατομμυρίων λιρών (239 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας) μεταξύ των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας, η οποία υπογράφηκε το 2021.

Τον Απρίλιο, η Αυστραλία δέχτηκε επίσης δασμούς τουλάχιστον 10% σε όλες τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, κάτι που ο Αλμπανέζι είπε ότι «δεν ήταν πράξη φίλου».

Ο Λάιονς δήλωσε μετά τη λακωνική απάντηση του Τραμπ ότι ήταν «παράλογη ιδέα» ότι το να κάνει κανείς εύλογες ερωτήσεις ευγενικά θα έβλαπτε τις σχέσεις μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων.

«Για μένα, ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό να κάνω ερωτήσεις που δεν νομίζω ότι ήταν προκλητικές», δήλωσε στο ABC, προσθέτοντας ότι τα ερωτήματά του ήταν δίκαια, βασισμένα σε έρευνα και δεν τέθηκαν με υβριστικό τρόπο.

Το ABC ανέφερε ότι οι ερωτήσεις του ήταν μέρος έρευνας της εκπομπής Four Corners, η οποία διερευνά τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Τραμπ από την επιστροφή του στην εξουσία.

Λίγο μετά την τεταμένη συνομιλία, μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε έναν επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου η οποία παρουσίαζε την απάντηση είχε τη λεζάντα: Ο Τραμπ «χτυπάει έναν αγενή ξένο των Fake News».

