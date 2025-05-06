O Φρίντριχ Μερτς θα ορκιστεί σήμερα, Τρίτη, καγκελάριος της Γερμανίας με την υπόσχεση να δώσει στην Ευρώπη σαφή κατεύθυνση σε μια δύσκολη εποχή για τη Γηραιά Ήπειρο, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων. Πριν καλά - καλά όμως ορκιστεί, ο Μερτς βρίσκεται ήδη σε επικίνδυνη θέση.

Ο Μερτς ξεκινά τη θητεία του ως καγκελάριος ως μια εξασθενημένη προσωπικότητα, σχολιάζει το Politico. Ακόμα και κατά την περίοδο μεταξύ της νίκης του στις εκλογές του Φεβρουαρίου και της ανάληψης της ηγεσίας, τα ποσοστά αποδοχής του έχουν μειωθεί απότομα.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του κατέχει μια από τις πιο περιορισμένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέχοντας μόλις το 52% των εδρών. Τώρα, ο σημαντικότερος και ισχυρότερος σύμμαχος της Γερμανίας εδώ και πολλές δεκαετίες - οι Ηνωμένες Πολιτείες - έχει αρχίσει να υπονομεύουν τον Μερτς σε κάθε του βήμα.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πρόθυμη να τον αποδυναμώσει περαιτέρω ενισχύοντας τους κύριους πολιτικούς του αντιπάλους, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Αφότου η ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών της Γερμανίας χαρακτήρισε τo AfD την περασμένη εβδομάδα ως «αποδεδειγμένα» εξτρεμιστική οργάνωση - ένας χαρακτηρισμός που τροφοδοτεί μια μακροχρόνια εσωτερική συζήτηση σχετικά με το εάν θα απαγορευτεί το AfD βάσει των διατάξεων της γερμανικής νομοθεσίας που αποσκοπούν στην αποτροπή μιας επανάληψης του ναζιστικού παρελθόντος - το κόμμα έλαβε υποστήριξη από τα υψηλόβαθμα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ.

Η εξτρεμιστική ετικέτα είναι μια «τυραννία μεταμφιεσμένη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε μια ανάρτηση στο X. «Αυτό που είναι πραγματικά εξτρεμιστικό δεν είναι το δημοφιλές AfD, αλλά μάλλον οι θανατηφόρες πολιτικές μετανάστευσης ανοιχτών συνόρων του κατεστημένου, στις οποίες αντιτίθεται το AfD». Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επανέλαβε ότι «το γερμανικό κατεστημένο» ουσιαστικά ανοικοδομεί το Τείχος του Βερολίνου.

Ο Μερτς αποτελεί μέρος του γερμανικού κατεστημένου που οι Ρούμπιο και Βανς υποτιμούσαν. Παρά τον όρκο του να ηγηθεί μιας αυστηρής καταστολής της μετανάστευσης, ο Μερτς αρνήθηκε να κυβερνήσει σε συνασπισμό με το αντιμεταναστευτικό AfD, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εκλογές του Φεβρουαρίου, το καλύτερο αποτέλεσμα για την ακροδεξιά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, θεωρώντας το κόμμα υπερβολικά ακραίο. Αντ' αυτού, επέλεξε το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το οποίο σημείωσε το χειρότερο αποτέλεσμα σε εθνικές εκλογές από τον 19ο αιώνα. Αυτό θέτει τον Μερτς σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πολιτική θέση. Καθώς η ακροδεξιά ανεβαίνει, βρίσκεται να προεδρεύει ενός συνασπισμού από κόμματα που καταρρέουν.

Η άνοδος του AfD

Ο Μερτς δέχεται συνεχώς επιθέσεις από το AfD. Οι ηγέτες της Εναλλακτικής Γερμανίας παρουσιάζουν αδιάκοπα τον Μερτς ως κρυφό αριστερό λόγω της άρνησής του να κυβερνήσει μαζί τους και λόγω της υιοθέτησης δαπανών που τροφοδοτούνται από το χρέος μετά την εκλογική του νίκη, μια πλήρη αντιστροφή της ρητορικής της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ήδη το AfD φαίνεται να επωφελείται από αυτή τη δυναμική, κατακτώντας την πρώτη θέση σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στα τέλη Απριλίου την ώρα που το συντηρητικό CDU του Μερτς έχει υποχωρήσει.

Η επίμονη υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς το AfD θα μπορούσε να αποστιγματίσει περαιτέρω το κόμμα στη Γερμανία και να ενισχύσει την αφήγηση του AfD ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα για πολιτικές διώξεις από το πολιτικό κατεστημένο.

Ο Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι θεωρεί «αδιανόητο» οι ηγέτες του AfD να γίνουν πρόεδροι κοινοβουλευτικών επιτροπών, ιδίως υπό το πρίσμα του χαρακτηρισμού του κόμματος ως εξτρεμιστικού από την εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, τερμάτισε μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής του ομάδας τον περασμένο μήνα με μια πρόταση που θα είχε μαλακώσει ριζικά την προσέγγιση των συντηρητικών απέναντι στην ακροδεξιά.

Εμπόριο, ΝΑΤΟ και Ουκρανία

Η αμερικανική υποστήριξη προς το AfD μπορεί κάλλιστα να υπερισχύσει όλων των άλλων δυσκολιών στη διατλαντική συμμαχία, δήλωσε ο Ντόμινικ Τόλκσντορφ, ειδικός στις διατλαντικές σχέσεις στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ένα ερευνητικό ινστιτούτο.

«Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Μερτς και τουλάχιστον εξίσου σοβαρό με πολλές από τις άλλες συζητήσεις που διεξάγουμε αυτή τη στιγμή για το εμπόριο, το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία», είπε. «Αν η κυβέρνηση Τραμπ θέλει, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν την κατηγορία [ότι η AfD καταστέλλεται] για να ασκήσει πίεση στη γερμανική κυβέρνηση. Το πώς θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση αυτή τη νέα διάσταση τους επόμενους μήνες είναι ένα μεγάλο ερώτημα».

Ο Μερτς έχει δεσμευτεί να αναλάβει μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη και θα επιδιώξει να τον υλοποιήσει αμέσως μετά την ορκωμοσία του, σχολιάζει το Politico. Αύριο, Τετάρτη σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Βαρσοβία και το Παρίσι σε μια προσπάθεια να αναβιώσει το λεγόμενο Τρίγωνο της Βαϊμάρης μεταξύ Πολωνίας, Γερμανίας και Γαλλίας - μια άτυπη συμμαχία που θεωρεί κλειδί για την προώθηση μιας πιο δυναμικής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Λίγο αργότερα, αναμένεται να ταξιδέψει στο Κίεβο.

Και καθώς ο Μερτς προσπαθεί να ενδυναμώσει την Ευρώπη, ένα πράγμα έχει γίνει σαφές, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εργάζεται εναντίον του.

Πηγή: skai.gr

