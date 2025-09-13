Ουκρανικές «κυρώσεις»: Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις κατά της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας

Η Ουκρανία στοχεύει όλο και περισσότερο τα διυλιστήρια πετρελαίου και τις εγκαταστάσεις εξαγωγής της Ρωσίας με drones, σε μια προσπάθεια να πλήξει τη ρωσική οικονομία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Την Παρασκευή, η Ουκρανία ισχυρίστηκε ότι έπληξε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται σχεδόν το ήμισυ των θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας. Οι επιθέσεις - στο πλαίσιο μιας επιδρομής με περισσότερα από 200 drones που επικεντρώθηκε στην περιοχή του Λένινγκραντ, στα σύνορα με τη Φινλανδία και την Εσθονία - έλαβαν χώρα αμέσως μετά τις επιθέσεις σε διάφορα διυλιστήρια που είναι ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό της Ρωσίας με καύσιμα.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι προσπαθεί να στερήσει το ρωσικό στρατό από καύσιμα και το Κρεμλίνο από έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου. Ωστόσο, οι δυτικοί σύμμαχοι έχουν από καιρό εκφράσει επιφυλάξεις για οποιαδήποτε μέτρα που θα μπορούσαν να διαταράξουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Από την έναρξη του πολέμου, δύο λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας έχουν στείλει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών τους στην Κίνα και την Ινδία. Πριν από τον πόλεμο, το μεγαλύτερο μέρος των ροών κατευθυνόταν προς την Ευρώπη. Αλλά ακόμη και πριν από την επίθεση της Παρασκευής, η Ουκρανία είχε βομβαρδίσει βασικά εργοστάσια που προμηθεύουν τους Ρώσους με βενζίνη, ντίζελ και άλλα καύσιμα, περιορίζοντας την παραγωγή της Ρωσίας και αναδεικνύοντας την ικανότητα του Κιέβου να επηρεάζει τη ζωή των Ρώσων πολιτών.

Τον Αύγουστο, ουκρανικά drones πραγματοποίησαν τουλάχιστον 13 επιθέσεις σε μεγάλα διυλιστήρια, πάνω από τις μισές επιθέσεις που σημειώθηκαν τους προηγούμενους επτά μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Στο πλαίσιο αυτό, τα διυλιστήρια στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ρωσίας έχουν στοχοποιηθεί πιο έντονα από ποτέ.

Η έλλειψη βενζίνης, που έγινε αντιληπτή αρχικά σε απομακρυσμένες περιοχές, πλησιάζει πλέον τη Μόσχα, με τις τιμές χονδρικής στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων SPIMEX να καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ. Οι ανεξάρτητοι διανομείς που δεν παράγουν τα δικά τους καύσιμα έχουν πληγεί περισσότερο, αλλά και οι μεγάλες εταιρείες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα εφοδιασμού εάν το Κίεβο συνεχίσει τις επιθέσεις του στις ενεργειακές υποδομές.

«Μέχρι στιγμής, οι ελλείψεις είναι περιορισμένες, πρόκειται περισσότερο για θέμα τιμών και μεγάλων ουρών», δήλωσε ο Σεργκέι Βακουλένκο, πρώην στέλεχος της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας και νυν ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace. «Δεν πλήττουν ακόμη την οικονομία, αλλά δημιουργούν ενόχληση στο κοινό».

Ωστόσο, αποτελεί ανησυχία για τις ρωσικές αρχές και βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του αναπληρωτή πρωθυπουργού Αλεξάντερ Νόβακ και του Υπουργείου Ενέργειας. Σε απάντηση, η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές βενζίνης και έδωσε εντολή στα διυλιστήρια να εξασφαλίσουν τον εγχώριο εφοδιασμό με ντίζελ, περιορίζοντας τις αποστολές. Οι εγκαταστάσεις που στοχεύονται είναι ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό με καύσιμα στο ευρωπαϊκό τμήμα της χώρας, όπου κατοικούν πάνω από τα δύο τρίτα του πληθυσμού.

Η συχνότητα των επιθέσεων ανάγκασε ορισμένα κορυφαία διυλιστήρια να διακόψουν τη λειτουργία τους για αρκετές ημέρες προκειμένου να πραγματοποιήσουν επείγουσες εργασίες επισκευής, με αποτέλεσμα τα ποσοστά επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας τον Αύγουστο να μειωθούν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2022.

Το εργοστάσιο της Lukoil στο Βόλγκογκραντ, με δυναμικότητα 300.000 βαρέλια την ημέρα, δέχτηκε τουλάχιστον πέντε επιθέσεις μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου. Το διυλιστήριο της Rosneft στο Ριαζάν, με δυναμικότητα 340.000 βαρέλια την ημέρα, δέχτηκε τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις. Μια σειρά εργοστασίων γνωστή ως διυλιστήρια Samara, με συνολική παραγωγική ικανότητα 485.000 βαρέλια την ημέρα, δέχτηκε τουλάχιστον επτά επιθέσεις.

Αυτές οι επιδρομές έρχονται σε αντίθεση με τα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου, όταν τα ουκρανικά drones χτυπούσαν κυρίως μικρότερα ανεξάρτητα διυλιστήρια στη νότια Ρωσία, προκαλώντας ελάχιστες επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο. Το 2024, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν σε μεγάλες εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά οι ζημιές ήταν περιορισμένες, καθώς τα drones σπάνια χτυπούσαν το ίδιο διυλιστήριο επανειλημμένα, παρέχοντας χρόνο για τυχόν επισκευές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, στην πιο πρόσφατη έκθεσή του, εκτίμησε ότι οι επιθέσεις του Αυγούστου έπληξαν 250.000 βαρέλια την ημέρα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 5% της παραγωγής των διυλιστηρίων της Ρωσίας, αν και ορισμένες εκτιμήσεις είναι ακόμη υψηλότερες, τονίζει το Bloomberg.

«Εάν τα προβλήματα εφοδιασμού συνεχιστούν, το Κρεμλίνο μπορεί να αρχίσει να ανησυχεί», δήλωσε ο Βακουλένκο. «Προς το παρόν, φαίνεται ότι απλώς περιμένουν στο Κρεμλίνο να περάσει η φάση αυτή».

Δυτική υποστήριξη;

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκστρατεία της Ουκρανίας έχει τη στήριξη της Δύσης. Οι σύμμαχοι αποφεύγουν εδώ και καιρό ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τον εφοδιασμό με πετρέλαιο. Ο κίνδυνος για το Κίεβο είναι να προχωρήσει πολύ μακριά, προκαλώντας αύξηση των τιμών των καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο και τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη παραμένουν προτεραιότητες για τις κυβερνήσεις.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι η τελευταία επίθεση στη Βαλτική Θάλασσα προκάλεσε προσωρινή διακοπή των εργασιών φόρτωσης πετρελαίου στο Πριμόρσκ, το μεγαλύτερο λιμάνι φόρτωσης πετρελαίου της περιοχής, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του Bloomberg.

Το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τις επιθέσεις στη Βαλτική, ενώ η κρατική εταιρεία διαχείρισης αγωγών Transneft δεν απάντησε στα αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό.

Ένα πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο Πριμόρσκ πήρε φωτιά μετά από επίθεση με drones, αλλά η πυρκαγιά κατασβέστηκε, σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, στο Telegram. Το Πριμόρσκ είναι ένα σημαντικό λιμάνι για τη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Τον περασμένο μήνα, φορτώθηκαν εκεί σε ημερήσια βάση περίπου 330.000 βαρέλια καυσίμου τύπου ντίζελ και 1,15 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

«Οι πιο αποτελεσματικές κυρώσεις είναι στην πραγματικότητα οι ουκρανικές «κυρώσεις», που είναι οι επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων», δήλωσε ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής της A/S Global Risk Management.

Πηγή: skai.gr

