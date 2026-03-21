Ο Τραμπ απειλεί να στείλει πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια λόγω του αδιεξόδου στη χρηματοδότηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αν οι Δημοκράτες δεν συμφωνήσουν να χρηματοδοτήσουν την ασφάλεια των αεροδρομίων, τότε θα στείλει σε αυτά πράκτορες της ICE.

«Ανυπομονώ να δω την ICE σε δράση στα αεροδρόμιά μας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Αν οι Ριζοσπάστες Αριστεροί Δημοκρατικοί δεν υπογράψουν άμεσα μια συμφωνία ώστε η χώρα μας, και ειδικότερα τα αεροδρόμιά μας, να είναι και πάλι ΕΛΕΥΘΕΡΑ και ΑΣΦΑΛΗ, θα μετακινήσω τους λαμπρούς και πατριώτες πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια, όπου θα ασκήσουν την ασφάλεια όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης σύλληψης όλων των παράνομων μεταναστών που έχουν εισέλθει στη χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνους από τη Σομαλία, οι οποίοι έχουν καταστρέψει εντελώς, με την έγκριση της διεφθαρμένου κυβερνήτη, γενικού εισαγγελέα και βουλευτίνας, της Ιλχάν Όμαρ, την κάποτε σπουδαία πολιτεία της Μινεσότα. Ανυπομονώ να δω την ICE σε δράση στα αεροδρόμιά μας. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.