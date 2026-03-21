Οι διπλωματικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών ευρωπαϊκών χωρών στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα καταδίκασαν σήμερα την επανεμφάνιση της βίας Ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καλώντας το Ισραήλ να σταματήσει τις ενέργειες αυτές και να οδηγήσει τους δράστες στη δικαιοσύνη.

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στον λογαριασμό στο X του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και στην οποία προσαρτάται η αντιπροσωπεία του Καναδά, εκφράζουν τον «ιδιαίτερο αποτροπιασμό τους για τις δολοφονίες Παλαιστινίων που διαπράχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες».

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη από το 1967 από το Ισραήλ παλαιστινιακή περιοχή.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, έξι Παλαιστίνιοι συνολικά έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου από πυρά εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Συγκριτικά, 24 Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από εποίκους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, που είχε προκαλέσει ήδη έξαρση της βίας στην περιοχή, μέχρι τις αρχές Μαρτίου, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημόσια την ανησυχία τους για αυτήν την αύξηση της βίας εκ μέρους των εποίκων. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων εκτίμησε πως η βία «κατευθύνεται εναντίον των στρατιωτών μας και εναντίον του άμαχου πληθυσμού» και πως είναι «απαράδεκτη από ηθική και δεοντολογική άποψη».

«Καταδικάζουμε σθεναρά την επανεμφάνιση ενεργειών τρόμου που διαπράττονται από εποίκους και βίας εις βάρος παλαιστινιακών κοινοτήτων από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας», αναφέρει η ανακοίνωση που υπογράφουν οι διπλωματικές αποστολές δώδεκα χωρών μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία.

«Η βία αυτή (..), που έχει στόχο την κατάληψη γης και τη δημιουργία κλίματος εξαναγκασμού προκειμένου οι Παλαιστίνιοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, πρέπει να σταματήσει», προσθέτουν, καλώντας «τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να τιμωρήσουν τη φονική βία, τις επιδρομές και τις επιθέσεις».

Εκτός από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τα Ηνωμένα Έθνη από την άποψη του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

