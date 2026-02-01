Ο Τραμπ δηλώνει ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και όχι από το Ιράν.

«Έχουμε ήδη κάνει αυτήν τη συμφωνία, το περίγραμμα της συμφωνίας» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One ενώ μετέβαινε στη Φλόριντα από την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Κίνα είναι επίσης ευπρόσδεκτη να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

