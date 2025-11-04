Ο πρόεδρος της Κίνας Σι συναντάται με τον πρωθυπουργό της Ρωσίας Μισούστιν

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν στο Πεκίνο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η συνάντησή τους, στο Μέγαρο του Λαού, καταγράφεται την επομένη της συνάντησης του κινέζου πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ με τον ρώσο ομόλογό του στην Χανγκτζού.

Ο κ. Λι τόνισε στη συνάντηση πως η κινεζική ηγεσία θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

