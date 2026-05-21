Ο πρόεδρος της Κίνας Σι αναμένεται σύντομα στη Βόρεια Κορέα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τη Βόρεια Κορέα, πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση στη Σεούλ.

Μια από τις πηγές του Yonhap σημείωσε ότι ομάδα της προεδρικής ασφάλειας και αρμοδίων για ζητήματα πρωτοκόλλου μετέβη στην Πιονγκγιάνγκ πρόσφατα, συμπληρώνοντας πως η επίσκεψη του κ. Σι πιστεύεται πως θα γίνει στα τέλη του μηνός ή στις αρχές Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

