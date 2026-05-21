Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι αναμένεται σύντομα στη Βόρεια Κορέα

Η επίσκεψη του Σι στην Πιονγκγιάνγκ θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Σι Τζινπίνγκ Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα τη Βόρεια Κορέα, πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση στη Σεούλ.

Μια από τις πηγές του Yonhap σημείωσε ότι ομάδα της προεδρικής ασφάλειας και αρμοδίων για ζητήματα πρωτοκόλλου μετέβη στην Πιονγκγιάνγκ πρόσφατα, συμπληρώνοντας πως η επίσκεψη του κ. Σι πιστεύεται πως θα γίνει στα τέλη του μηνός ή στις αρχές Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σι Τζινπίνγκ Κίνα Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark