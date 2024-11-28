Νότια Κορέα: Πέντε νεκροί από χιονοπτώσεις ρεκόρ

Ισχυρή χιονόπτωση αντιμετωπίζει και σήμερα για δεύτερη συναπτή ημέρα η Νότια Κορέα, λόγω της οποίας τουλάχιστον 5 άνθρωποι αναφέρεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και έχει ανασταλεί η λειτουργία πορθμείων.

Το Yonhap μετέδωσε ότι τουλάχιστον πέντε θάνατοι που σχετίζονται με το ρεκόρ χιονόπτωσης καταγράφηκαν στην επαρχία Γκιεονγκί, η οποία γειτνιάζει με τη Σεούλ.

Οι τέσσερις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κατασκευές λόγω του μεγάλου βάρους του χιονιού, και ένας σε τροχαίο με λεωφορείο που προκλήθηκε από την ολισθηρότητα του δρόμου λόγω του παγετού, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε παράλληλα ότι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ σε καραμπόλα 53 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Γουονγού στην επαρχία Γκάνγουον, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις μεταφορές

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 156 πτήσεις ακυρώθηκαν, προβλήματα προοκλήθηκαν στη λειτουργία 104 πορθμείων και καταγράφηκαν 131 διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, ενώ μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης καθυστερήσεις σε δρομολόγια των τρένων.

Το βασικό αεροδρόμιο της Σεούλ, το Ιντσεόν, ήταν αυτό που επλήγη περισσότερο, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά μέσον όρο δύο ωρών, ενώ το 31% των πτήσεων καθυστέρησε και το 16% ακυρώθηκε σήμερα, δείχνει ο ιστότοπος παρακολούθησης των αεροπορικών πτήσεων Flightradar24.

Στην επαρχία Γκιεονγκί ως το μεσημέρι τοπική ώρα 1.285 σχολεία, συμπεριλαμβανομένων παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων είχαν κλείσει, σύμφωνα με τις αρχές.

Η ασυνήθιστα ισχυρή αυτή χιονόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο αποδίδεται στις υψηλότερες από το συνηθισμένο θερμοκρασίες των υδάτων της θάλασσας δυτικά της κορεατικής χερσονήσου όταν συναντούν ρεύματα ψυχρού αέρα.

Στη γειτονική Βόρεια Κορέα έπεσαν επίσης πάνω από 10 εκατοστά χιονιού σε ορισμένες περιοχές μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Korean Central Television.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.