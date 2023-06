Οργή για Μακρόν: Σε συναυλία του Έλτον Τζον την ώρα που η Γαλλία «καιγόταν»

Οργή έχουν προκαλέσει στη Γαλλία βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να παρακολουθεί συναυλία του Έλτον Τζον στο Παρίσι καθώς μαίνονταν οι ταραχές στη χώρα μετά τη δολοφονία εφήβου από πυρά αστυνομικού.

Τα πλάνα από το βίντεο φαίνεται να είναι από το στάδιο Accor Arena του Παρισιού την Τετάρτη το βράδυ, τη δεύτερη νύχτα των ταραχών στη Γαλλία, όπως δημοσιεύει ο Independent.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στα πλάνα φαίνεται ο Μακρόν να χτυπά ρυθμικά το πόδι του στον 76χρονο πιανίστα καθώς ερμήνευε επιτυχίες όπως το "Saturday Night's Alright for Fighting" και το "Burn Down the Mission".

During the 2nd Night of Rioting on Wednesday, President Macron was seen relaxing at a Elton John Concert in the Capital City of Paris. pic.twitter.com/Mx8KXTUPA7