Ο Μακρόν προέτρεψε το Ιράν να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι συνομίλησε με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
Ο Μακρόν κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο να επιβάλουν μορατόριουμ στις ενεργειακές και άλλες υποδομές, και προέτρεψε το Ιράν να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.