Ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγιαρ, επανέλαβε τη Δευτέρα την έκκλησή του προς τον Ούγγρο πρόεδρο, Τάμας Σούλιοκ, ο οποίος υποστηρίζεται από το κόμμα "Fidesz" του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, καθώς και προς ανώτατους δικαστές, να παραιτηθούν έως τις 31 Μαΐου, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με απομάκρυνση από τα αξιώματά τους.

«Αναμένουμε την παραίτηση των “μαριονετών” του Όρμπαν», δήλωσε ο Μαγιάρ σε συνέντευξη Τύπου. «Η 31η Μαΐου είναι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορούν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Μετά από αυτό, θα αξιοποιήσουμε τη λαϊκή εντολή και τα νομικά μέσα που διαθέτουμε για να τους απομακρύνουμε από τα αξιώματά τους.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.