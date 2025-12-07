Ο Ερντογάν προτρέπει τον Μαδούρο να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρότρυνε χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο να συνεχίσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εναλλάσσει καυτό και παγωμένο για την πιθανότητα να διατάξει πλήγματα στο έδαφος του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

«Είναι σημαντικό να διατηρηθούν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα», είπε στον ομόλογό του ο κ. Ερντογάν, εκφράζοντας την ελπίδα «οι εντάσεις να αποκλιμακωθούν το συντομότερο», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε επίσης ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και εκτίμησε πως «τα προβλήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω διαλόγου».

Σύμφωνα με το Καράκας, «ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις απειλές σε βάρος της Βενεζουέλας, ιδιαίτερα την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και ενέργειες διαφόρων φύσεων με σκοπό να διαταραχτεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην Καραϊβική».

Ο πρόεδρος Μαδούρο αναφέρθηκε «λεπτομερώς στον παράνομο, δυσανάλογο, ανώφελο και υπερβολικό χαρακτήρα των απειλών», διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνησή του «συνεχίζει να εργάζεται με αποφασιστικότητα» για να εξασφαλίσει «οικονομική ανάπτυξη, ειρήνη και σταθερότητα», σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Κατά την ανακοίνωση, οι κ.κ. Μαδούρο και Ερντογάν αναφέρθηκαν στην αναστολή των πτήσεων διεθνών αεροπορικών εταιρειών μετά την έκδοση ειδοποίησης της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας λόγω της εντατικοποίησης της στρατιωτικής δραστηριότητας γύρω από τη Βενεζουέλα.

«Συμφώνησαν για τη σημασία που έχει η ταχεία αποκατάσταση της αεροπορικής σύνδεσης Καράκας-Κωνσταντινούπολης-Καράκας μέσω της εταιρείας Turkish Airlines», προστίθεται στο κείμενο.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αυξήσει κατακόρυφα την πίεση στη Βενεζουέλα, αναπτύσσοντας αεροναυτική δύναμη στην Καραϊβική, εξαπολύοντας αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτή μετέφεραν ναρκωτικά --με 87 νεκρούς--, εκδίδοντας ειδοποίηση προς τα πληρώματα αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας κι αφήνοντας συνεχώς να πλανάται η απειλή πληγμάτων στο έδαφος της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί αδιάκοπα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι διευθύνει κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αγορά των ΗΠΑ. Το Καράκας απορρίπτει την κατηγορία και θεωρεί ότι στην πραγματικότητα στόχος της Ουάσιγκτον είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος ώστε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να βάλουν στο χέρι τα τεράστια αποθέματα αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρόεδρος Μαδούρο μολαταύτα ανακοίνωσε την Τετάρτη πως είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον αμερικανό ομόλογό του Τραμπ που χαρακτήρισε «εγκάρδια», σημειώνοντας πως έγινε σε ατμόσφαιρα «σεβασμού».

Η Τουρκία διατηρεί καλές σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Ο κ. Ερντογάν είχε επισκεφθεί τη χώρα της Λατινικής Αμερικής το 2018, για να εκφράσει την υποστήριξή του στον κ. Μαδούρο ενώ η Ουάσιγκτον και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρνούνταν να αναγνωρίσουν την επανεκλογή του, που υποστήριξαν πως ήταν αποτέλεσμα νοθείας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί στο ενδεχόμενο ο Νικολάς Μαδούρο να βρει καταφύγιο στην Τουρκία σε περίπτωση που εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει την εξουσία.

«Ακούω πως στην Τουρκία και στο Ιράν είναι πολύ ωραία αυτή την περίοδο της χρονιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά μέσω X ο αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ--που θεωρείται κοντά στον πρόεδρο Τραμπ--την 29η Νοεμβρίου, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας καλά θα έκανε να εγκαταλείψει τη χώρα.

