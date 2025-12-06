Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έφτασε το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ για την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ, αφότου κάλεσε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να εφαρμόσει "επειγόντως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις" για να μπορεί να "διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο" στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Αρχίζοντας την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ ως καγκελάριος της Γερμανίας, επιβεβαίωσε τη συνεχή δέσμευση της χώρας στο εβραϊκό κράτος λέγοντας: "Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ".

"Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε σε πιο δύσκολους και πιο περίπλοκους καιρούς", δήλωσε ο Μερτς από την Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ. "Ξέρετε ότι η Γερμανία στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ, ειδικά μετά τη φρικτή επίθεση που διέπραξε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, καταφέραμε να εμβαθύνουμε και να εντείνουμε περαιτέρω τη φιλία μας και γνωρίζετε ότι θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Εξακολουθούμε να θεωρούμε αυτή τη φιλία ένα θαύμα.

Την ίδια ώρα, ο Μερτς δήλωσε ότι "οι στρατιωτικές ενέργειες και οι ενέργειες της κυβέρνησης μας έφεραν αντιμέτωπους με ένα δίλημμα". Ωστόσο, τόνισε: Έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτό, αλλά να είστε σίγουροι ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο πλευρό σας", σε αυτό που φαινόταν να είναι μια αναφορά στον προσωρινό περιορισμό των παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ. "Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ στο δικαίωμά του να υπάρχει και σας υποστηρίζουμε στις προσπάθειές σας".

Όσον αφορά το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Μερτς δήλωσε: "Θα σας βοηθήσουμε καθώς η ειρήνη και οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε μια επόμενη φάση. Ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις η Χαμάς καταθέσει όλα τα όπλα της, ο πόλεμος θα τελειώσει και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε το μέλλον".

Welcome to Israel, Chancellor Friedrich Merz!



I am pleased to welcome my friend, @Bundeskanzler Friedrich Merz, on his first visit as Chancellor.



Israel and Germany are true friends. This important relationship continues to be a significant strategic asset for both nations.… pic.twitter.com/yaRXnQ6DIu — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 6, 2025

Το Βερολίνο ελπίζει επίσης "ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς μια θετική κατεύθυνση", τόνισε.

Η Γερμανία βλέπει τη λύση των δύο κρατών ως "σημαντικό παράγοντα για την καλή συνύπαρξη μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, και του ισραηλινού λαού, του παλαιστινιακού λαού και του αραβικού κόσμου, ώστε να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια", δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ εξέφρασε την ελπίδα ότι το σχέδιο για τη Γάζα θα σημάνει έναν νέο ορίζοντα για τους πολίτες της Γάζας και του Ισραήλ, καθώς και για τα γειτονικά αραβικά κράτη. Δήλωσε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Σχετικά με την ανάπτυξη του συστήματος πυραυλικής άμυνας Arrow 3 στη Γερμανία, "για την υπεράσπιση της Γερμανίας και της Ευρώπης, προϊόντα κατασκευασμένα στο Ισραήλ, είναι κάτι πολύ μοναδικό και συγκινητικό και σημαντικό", δήλωσε ο Χέρτζογκ.

Ο Μερτς έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών στο Γραφείο του προέδρου στην Ιερουσαλήμ: "Η φιλία μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ είναι ένας σπουδαίος θησαυρός". Οκτώ δεκαετίες μετά το Ολοκαύτωμα, υπογράμμισε, παραμένει "ευθύνη μας να ενισχύσουμε τον δεσμό μεταξύ των χωρών μας από γενιά σε γενιά".

Ο καγκελάριος έγραψε επίσης: "Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου στην εκπλήρωση αυτής της ευθύνης μαζί σας", τονίζοντας ότι είναι "βαθιά ευγνώμων" για τους στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Χέρτζογκ.

Νωρίτερα, φτάνοντας από την Ιορδανία, όπου συνάντησε στην Άκαμπα, στον νότο, τον βασιλιά Αμπντάλα Β', το αεροπλάνο του Μερτς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ όπου τον υποδέχτηκε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος τον αποκάλεσε "φίλο του Ισραήλ" και τη Γερμανία "σημαντικό εταίρο" της χώρας του.

Aus tiefer Überzeugung komme ich als Freund Israels hierher, @Isaac_Herzog. Wir werden immer an eurer Seite stehen. Es bleibt ein Wunder, dass unsere Länder schon so kurz nach der Shoa diplomatische Beziehungen aufnehmen und dass unsere Freundschaft so tief werden konnte. pic.twitter.com/kVkMcciiDj — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 6, 2025

Η επίσκεψή του έχει στόχο να ενισχύσει την προνομιακή σχέση μεταξύ της Γερμανίας και του Ισραήλ, παρά την πρόσφατη αποστασιοποίησή του ως απάντηση στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και στη βία εξτρεμιστών Εβραίων εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Η Γερμανία, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ, έχει επανειλημμένα επικρίνει τον επιθετικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Αμπάς πριν αναχωρήσει για την Άκαμπα, ο Μερτς κατήγγειλε επιπλέον "τη μεγάλη αύξηση της βίας των εποίκων κατά Παλαιστινίων" στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνίλιους.

The ceasefire in Gaza is stabilizing. Now we must successfully move into the second phase. This means permanently removing the basis for Hamas's terror and ensuring that the precarious humanitarian situation of Gaza's civilian population improves quickly and noticeably. https://t.co/j8Gm7Dvup9 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 6, 2025

Εξήρε επίσης τη "συνεργατική στάση" της Παλαιστινιακής Αρχής στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε την υποστήριξη του Βερολίνου για μια λύση δύο κρατών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά τον σύντομο σταθμό του στην Άκαμπα νωρίτερα σήμερα, ο Μερτς ζήτησε να παραδοθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και οι μαχητές της Χαμάς να καταθέσουν τα όπλα.

"Κοινό μέλλον"

Η Ιορδανία και η Γερμανία είναι και οι δύο προσηλωμένες σε μια λύση δύο κρατών, η οποία θα επιτευχθεί έπειτα από διαπραγμάτευση, πρόσθεσε. "Δεν μπορεί να υπάρχει θέση για την τρομοκρατία και τον αντισημιτισμό σε αυτό το κοινό μέλλον", τόνισε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ανακτόρων, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε από την πλευρά του "την ανάγκη να υπάρξει δέσμευση για να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας ώστε να μπει τέλος στον πόλεμο, καθώς και να χορηγηθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας", ενώ προειδοποίησε για τη συνέχιση της "κλιμάκωσης της ισραηλινής (βίας) στη Δυτική Όχθη", παλαιστινιακό έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

