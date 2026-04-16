Οι ΗΠΑ απέρριψαν τη ρωσική πρόταση να παραλάβουν όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση της Ρωσίας να αποσύρει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν από τη χώρα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να βοηθήσει στην επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία πρότεινε για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούνιο να αναλάβει τον έλεγχο των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, αλλά δεν ελήφθη καμία δράση. Σύμφωνα με το Reuters, η Ρωσία υπέβαλε ξανά την πρόταση αυτή την εβδομάδα.

«Η Ρωσία ήταν έτοιμη να δεχτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στο έδαφός της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στο ινδικό τηλεοπτικό κανάλι India Today, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Αυτή θα ήταν μια καλή απόφαση. Δυστυχώς όμως, η αμερικανική πλευρά απέρριψε αυτήν την πρόταση».

«Ο Πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να επιστρέψει σε αυτήν την πρωτοβουλία, εάν συμφωνήσουν οι ενδιαφερόμενες χώρες. Ίσως σε αυτό το πλαίσιο, είναι χρήσιμο να θυμηθούμε την αρχή της ιστορίας στον Κόλπο», δήλωσε ο Ρώσος εκπρόσωπος στην India Today.

Πηγή: skai.gr

