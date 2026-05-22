Το υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια στην Ουκρανία αντιμετωπίζει έκτακτες διακοπές ρεύματος σήμερα, έγραψε η εφημερίδα Kommersant επικαλούμενη δηλώσεις του διορισθέντα από τις ρωσικές αρχές κυβερνήτη της περιοχής αυτής Γεβγκένι Μπαλίτσκι.

Ωστόσο, οι κρίσιμες υποδομές λειτουργούν ως συνήθως, πρόσθεσε ο ίδιος, σύμφωνα με την Κομερσάντ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ξεχωριστά ο διορισθείς από τη Ρωσία επικεφαλής τμημάτων της νότιας περιφέρειας της Χερσώνας στην Ουκρανία, τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Telegram ότι εννέα περιοχές είχαν αποκοπεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης ύστερα από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones).

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας είχαν ενεργοποιηθεί για να απωθήσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από τη Μόσχα και την κοντινή περιφέρεια του Γιαροσλάβ όπως και την περιφέρεια του Λένινγκραντ στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές σε ανάρτησή τους στην εφαρμογή Telegram.

Τέσσερα drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν και κλιμάκια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στην περιοχή, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στο Telegram, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω. Δεν υπάρχουν απώλειες στις περιφέρειες του Γιαροσλάβ και του Λένινγκραντ, δήλωσαν παράλληλα τοπικοί κυβερνήτες.

Και οι τρεις αυτές περιοχές, όπου βρίσκονται μεγάλες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, είχαν δεχθεί επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Συνολικά η Ρωσία κατέρριψε 217 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε επίσης το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Παράλληλα στη νότια περιφέρεια της Ουκρανίας Σούμι, 11 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 13χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις με drones, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία σε ανάρτησή της στο Telegram.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες για τη στρατιωτική δραστηριότητα.

⁠

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.