Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και πολλοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο του Όσλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της νορβηγικής αστυνομίας

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ένα άτομο έχει συλληφθεί κοντά στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό.

Reports of a mass shooting at a gay bar in Oslo, Norway, their pride parade is planned for tomorrow. pic.twitter.com/GOrHyoR9Hn