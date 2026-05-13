Μέτωπο Εμπαπέ με την ακροδεξιά στη Γαλλία: Οι δηλώσεις για τις εκλογές και η απάντηση Λεπέν - Μπαρντελά

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ (Kylian Mbappé), προκάλεσε την οργή του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν (Marine Le Pen), αφού εξέφρασε ανησυχίες για το ενδεχόμενο νίκης του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Ο 27χρονος Εμπαπέ, ο οποίος μεγάλωσε στα βόρεια προάστια του Παρισιού από οικογένεια με καταγωγή από την Αλγερία και το Καμερούν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Vanity Fair: «Ξέρω τι σημαίνει και τι συνέπειες μπορεί να έχει για τη χώρα μου όταν άνθρωποι σαν κι αυτούς έρχονται στην εξουσία».

Ο 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά (Jordan Bardella), πρόεδρος του αντιμεταναστευτικού κόμματος «Εθνικού Συναγερμού» (RN) της Λεπέν - το οποίο καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ενόψει της ανοιξιάτικης προεδρικής κούρσας - απάντησε αμέσως στον αστέρα του ποδοσφαίρου. Άφησε αιχμές κατά του Εμπαπέ, ο οποίος αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2024 για να αγωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την PSG (Παρί Σεν Ζερμέν) όμως να κατακτά το Champions League την επόμενη κιόλας χρονιά.

«Ξέρω τι συμβαίνει όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ φεύγει από την PSG: η ομάδα κερδίζει το Champions League! (Και ίσως σύντομα και για δεύτερη φορά)», έγραψε ο Μπαρντελά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) https://t.co/IkZOH1aMy3 — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 12, 2026

Η Λεπέν από την πλευρά της δήλωσε την Τετάρτη στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι θεωρεί καθησυχαστικό το γεγονός ότι ο Εμπαπέ δεν ήθελε να κερδίσει το κόμμα της, επειδή η δική του στρατηγική να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν προκειμένου να κερδίσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποτύχει.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι οι φίλαθλοι είναι αρκετά ελεύθεροι να γνωρίζουν ποιον θα ψηφίσουν, χωρίς να επηρεάζονται από τον Εμπαπέ», δήλωσε.

Ο Ζουλιέν Οντούλ (Julien Odoul), βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος «Εθνικού Συναγερμού», δήλωσε ότι, ως αρχηγός της γαλλικής ομάδας, ο Εμπαπέ πρέπει να εκπροσωπεί όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων ψηφοφόρων του κόμματος «Εθνικού Συναγερμού», και δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε «πολιτικό ακτιβιστή», όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο Μπαρντελά, ο οποίος ενδέχεται να πάρει το χρίσμα για την προεδρία αυτό το καλοκαίρι σε περίπτωση που το εφετείο διατηρήσει την ποινή αποκλεισμού της Λεπέν, έχει από παλιά κόντρα με τον Εμπαπέ.

Κατά τη διάρκεια των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της Γαλλίας το 2024, ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει εργαστεί για την κατάρριψη των στερεοτύπων που συχνά συνοδεύουν τα πολυπολιτισμικά προάστια του Παρισιού όπου μεγάλωσε, είχε χαρακτηρίσει «καταστροφική» την άνοδο του κόμματος «Εθνικού Συναγερμού». Ο Μπαρντελά είχε σηκώσει το γάντι, δηλώνοντας πως είναι τουλάχιστον προκλητικό να βλέπεις ζάπλουτους αθλητές «να κουνάνε το δάχτυλο σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα και που δεν νιώθουν πια καμία ασφάλεια».

Όταν ρωτήθηκε από το Vanity Fair σχετικά με τον ισχυρισμό ότι είναι υπερβολικά πλούσιος για να συζητά για τη γαλλική πολιτική, ο Εμπαπέ δήλωσε: «Ακόμη και ως ποδοσφαιριστής, είσαι πρώτα απ' όλα πολίτης. Δεν είμαστε αποκομμένοι από τον κόσμο… ούτε από όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Ο κόσμος μερικές φορές πίστευει ότι επειδή έχουμε χρήματα, επειδή είμαστε διάσημοι, αυτού του είδους τα προβλήματα δεν μας επηρεάζουν». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι ποδοσφαιριστές «έχουμε λόγο, όπως όλοι».

Ανέφερε μάλιστα ότι η άνοδος του κόμματος «Εθνικού Συναγερμού» στη γαλλική εθνοσυνέλευση το 2024 σόκαρε τόσο τον ίδιο όσο και τους συμπαίκτες του: «Είμαστε πολίτες και δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς, να λέμε ότι όλα θα πάνε καλά και απλώς να μπαίνουμε στο γήπεδο. Πρέπει να ανατρέψουμε την αντίληψη ότι ένας ποδοσφαιριστής οφείλει μόνο να παίζει μπάλα και να σωπαίνει».

Ο Εμπαπέ αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο μιας εθνικής ομάδας που λατρεύεται ως σύμβολο της πολυπολιτισμικότητας και φιγουράρει ως φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ.

Ο ίδιος γεννήθηκε το 1998, τη χρονιά που η θρυλική Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τότε, οι πολιτικοί βάφτισαν εκείνη την ομάδα «Black-Blanc-Beur» (Μαύρη, Λευκή, Αραβική), παρουσιάζοντάς την ως το «φάρμακο» που θα έλυνε διά μαγείας τα βαθιά προβλήματα κοινωνικής ταυτότητας της χώρας.

Μιλώντας στο Reuters, ο Ουίλιαμ Θέι από το think tank Le Millénaire εκτίμησε ότι η απάντηση του Μπαρντελά στον Εμπαπέ ήταν μια έξυπνη πολιτική κίνηση. Κι αυτό γιατί το προφίλ του Γάλλου σταρ έχει πληγεί μετά τη φυγή του από την Παρί, με τους φιλάθλους να του καταλογίζουν αλαζονεία και μέτριες εμφανίσεις με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Από την άλλη πλευρά, ο Θέι προειδοποιεί ότι το κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» ρισκάρει να τινάξει στον αέρα την προεκλογική του στρατηγική. Επιτιθέμενο σε ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα της χώρας, το κόμμα της Λεπέν αποτυγχάνει να προσεγγίσει τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, οι οποίοι ανησυχούν ότι η ακροδεξιά θα βαθύνει το κοινωνικό χάσμα.

Πηγή: skai.gr

