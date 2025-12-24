Μεγάλη έκρηξη σε τζαμί κατά τη διάρκεια της προσευχής, σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Μαϊντουγκούρι, στη Νιγηρία.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των θυμάτων, ωστόσο η έκρηξη σημειώθηκε ενώ η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό, μετά την εξέγερση της Μπόκο Χαράμ, μία εκ των πλέον βάναυσων οργανώσεων που αποτελούν παρακλάδια του Ισλαμικού Κράτους.

Δείτε βίντεο από το σημείο της έκρηξης:

Disturbing reports coming out of Maiduguri this evening.

An explosion is said to have occurred at a mosque within Gambaru Market, reportedly during Maghrib prayers. Eyewitness accounts are speaking of casualties, but as at the time of this post, no official statement has been… pic.twitter.com/CFwArU9KvM — Moh Usman (@MohUsman_) December 24, 2025

Η Μπόκο Χαράμ ξεκίνησε την εξέγερσή της στην πολιτεία Μπόρνο το 2009, επιδιώκοντας να εγκαθιδρύσει ένα ισλαμικό χαλιφάτο. Από τότε έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαγές και αιματηρές επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ σε διάφορα μέρη στη ΝιγΗρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.