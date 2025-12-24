Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεγάλη έκρηξη σε τζαμί στη Νιγηρία την ώρα της προσευχής

Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Μαϊντουγκούρι - Την Μπόκο Χαράμ υποπτεύονται οι τοπικές αρχές

Νιγηρία

Μεγάλη έκρηξη σε τζαμί κατά τη διάρκεια της προσευχής, σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Μαϊντουγκούρι, στη Νιγηρία.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των θυμάτων, ωστόσο η έκρηξη σημειώθηκε ενώ η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό, μετά την εξέγερση της Μπόκο Χαράμ, μία εκ των πλέον βάναυσων οργανώσεων που αποτελούν παρακλάδια του Ισλαμικού Κράτους.

Δείτε βίντεο από το σημείο της έκρηξης: 

Η Μπόκο Χαράμ ξεκίνησε την εξέγερσή της στην πολιτεία Μπόρνο το 2009, επιδιώκοντας να εγκαθιδρύσει ένα ισλαμικό χαλιφάτο. Από τότε έχουν καταγραφεί δεκάδες σφαγές και αιματηρές επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ σε διάφορα μέρη στη ΝιγΗρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νιγηρία Έκρηξη Μπόκο Χαράμ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark