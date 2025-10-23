Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ νέο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, που είχε αποτέλεσμα κατ' αυτόν να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι που κατηγόρησε πως ήταν «τρομοκράτες» που «εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών», στο πλαίσιο εκστρατείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προκαλεί έντονη συζήτηση και αμφισβητήσεις.

«Για ακόμη μια φορά, οι πλέον αποβιώσαντες τρομοκράτες εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ μέσω X, διαμυνύοντας πως τα πλήγματα αυτά θα «συνεχιστούν» και θα είναι «καθημερινά».

Οι «τρεις ναρκωτρομοκράτες» πάνω στο πλεούμενο σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν «στα διεθνή ύδατα», πρόσθεσε ο υπουργός, που χρησιμοποίησε την ορολογία του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκστρατείας του.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



