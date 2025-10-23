Λογαριασμός
Nέο Αμερικανικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό - Νεκροί «τρεις ναρκωτρομοκράτες» (Δείτε το βίντεο)

Οι «τρεις ναρκωτρομοκράτες» πάνω στο πλεούμενο σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν «στα διεθνή ύδατα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ 

Ναρκόπλοιο

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ νέο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό, που είχε αποτέλεσμα κατ' αυτόν να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι που κατηγόρησε πως ήταν «τρομοκράτες» που «εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών», στο πλαίσιο εκστρατείας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προκαλεί έντονη συζήτηση και αμφισβητήσεις.

«Για ακόμη μια φορά, οι πλέον αποβιώσαντες τρομοκράτες εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό», ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ μέσω X, διαμυνύοντας πως τα πλήγματα αυτά θα «συνεχιστούν» και θα είναι «καθημερινά».

Οι «τρεις ναρκωτρομοκράτες» πάνω στο πλεούμενο σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν «στα διεθνή ύδατα», πρόσθεσε ο υπουργός, που χρησιμοποίησε την ορολογία του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκστρατείας του.

