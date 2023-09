Νέα Yόρκη: Έπεσαν 22 εκατοστά βροχής στο αεροδρόμιο JFK - Βίντεο με πολίτες να ψωνίζουν με το νερό μέχρι το γόνατο

Your browser does not support the audio element.

Ολες οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης ανεστάλησαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Πρωτοφανείς καταστάσεις βίωσαν οι περίπου οχτώ εκατομμύρια πολίτες της Νέας Yόρκης λόγω των σφοδρότατων βροχοπτώσων που έπληξαν την πόλη και τις γύρω περιοχές το πρωί της Παρασκευής

Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν πέσει περίπου 8,65 ίντσες (21,97 εκατοστά) βροχής στο αεροδρόμιο John F. Kennedy, ξεπερνώντας το ρεκόρ που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τυφώνα Donna το 1960, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.



Παράλληλα, όλες οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης έχουν ανασταλεί λόγω της έντονης βροχόπτωσης.



Σε τμήματα του Μπρούκλιν έπεσαν περισσότερες από 7,25 ίντσες (18,41 εκατοστά) βροχής, με τουλάχιστον ένα σημείο να καταγράφει 2,5 ίντσες (6 εκατοστά) μόλις σε μία ώρα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της πόλης.



Ο κυβερνήτης της πόλης, Κάθι Χότσουλ κήρυξε την Παρασκευή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε τους Νεοϋορκέζους να μείνουν στο σπίτι αν μπορούν και είπε ότι οι κρατικοί αξιωματούχοι προετοιμάζουν τις ομάδες διάσωσης από τις πλημμύρες στις κομητείες Nassau και Westchester σε περίπτωση ξαφνικών πλημμυρών στα προάστια.



Πολλοί σταθμοί του δικτύου του μετρό της πόλης πλημμύρισαν, και ορισμένες γραμμές διέκοψαν τη λειτουργία τους στο Μπρούκλιν, όπως η G, που συνδέει την περιοχή με το Κουίνς.

Το νερό έχει υποχωρήσει, αλλά η πλημμύρα ήταν τόσο άσχημη, ώστε η ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου να δηλώσει στο CBS New York ότι έπρεπε να κολυμπήσει στον δρόμο αν ήθελε να φτάσει στην εξώπορτά της. Σε βίντεο διακρίνονται πολίτες να ψωνίζουν τα χρειώδη σε μανάβικο, ενώ το νερό τούς φτάνει μέχρι το γόνατο.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι καταιγίδες οφείλονται σε ένα χαμηλό βαρομετρικό κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού.

Σημειώνεται ότι ένα θαλάσσιο λιοντάρι του ζωολογικού κήπου του Central Park στη Νέα Υόρκη, κατάφερε να αποδράσει, έστω προσωρινά λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που προκάλεσε τεράστια προβλήματα.



Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Wildlife Conservation Society, Tζιμ Μπρεχένι, δήλωσε ότι το θαλάσσιο λιοντάρι «κατάφερε να κολυμπήσει έξω από την πισίνα του λόγω των πλημμυρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη σήμερα».



«Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου παρακολούθησε το θαλάσσιο λιοντάρι καθώς εξερευνούσε την περιοχή πριν επιστρέψει στο οικείο περιβάλλον της πισίνας και στην παρέα των άλλων δύο θαλάσσιων λιονταριών» διευκρίνισε.

