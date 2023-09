Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple στο κάστρο του Ουίνδσορ

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple Τίμοθι Κουκ (Timothy Cook) είχαν στο κάστρο του Ουίνδσορ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

«Ήταν μεγάλη τιμή να συναντηθώ με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Είχαμε μια υπέροχη και εκτενή συζήτηση για το περιβάλλον, την ψυχική υγεία και άλλα θέματα που σημαίνουν πολλά για όλους μας», έγραψε ο Τίμοθι Κουκ σε ανάρτησή του στο «Χ» λίγες ώρες μετά τη συνάντηση.

It was a true honor to meet with the Prince and Princess of Wales. We had a wonderful and wide-ranging discussion about the environment, mental health, and other issues that mean a great deal to all of us. pic.twitter.com/QGVmxo9Qa5