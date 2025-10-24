Νέα πτήση βομβαρδιστικού των ΗΠΑ κοντά στα παράλια της Βενεζουέλας

Αμερικανικό βομβαρδιστικό B-1B πέταξε χθες Πέμπτη πάνω από την Καραϊβική θάλασσα, ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με δεδομένα υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων, στη δεύτερη επίδειξη δύναμης του είδους τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε στρατιωτικές επιχειρήσεις που κατ’ αυτόν έχουν σκοπό να παταχθεί η διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του.

Η πτήση, που διαψεύστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο, έγινε καθώς το Καράκας καταγγέλλει πως βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία με σκοπό να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Κατά δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου FlightRadar24, βομβαρδιστικό του τύπου έκανε πτήση προς τις ακτές της Βενεζουέλας, προτού κάνει αναστροφή.

«Αυτό είναι ψέμα», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο για την πτήση πρόσθεσε ωστόσο πως οι ΗΠΑ είναι «δυσαρεστημένες με τη Βενεζουέλα για πολλούς λόγους».

Την περασμένη εβδομάδα, ζεύγος βομβαρδιστικών B-52 με βάση τις ηπειρωτικές ΗΠΑ έκανε πολύωρη πτήση κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στην περιοχή μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας τεχνολογίας και πολεμικών πλοίων στο πλαίσιο αυτής που παρουσιάζει ως επιχείρηση εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.

Έπειτα από σειρά πληγμάτων τους εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επέκτειναν την εκστρατεία στον Ειρηνικό αυτή την εβδομάδα.

Συνολικά, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει εννιά πλήγματα του είδους από τον Σεπτέμβριο, με τουλάχιστον 37 νεκρούς.

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων ωστόσο αμφισβητείται από ειδικούς.

Η εκστρατεία αύξησε επίσης κατακόρυφα την ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και στον πρόεδρο της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο.

