Μια μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε και η 13χρονη κόρη της τραυματίστηκε σοβαρά, έπειτα από πυροβολισμούς του συζύγου της κατά τη διάρκεια ενός καβγά για το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης ενώ παρακολουθούσαν αγώνα NFL (αμερικανικό ποδόσφαιρο).

Το περιστατικό συνέβη στις 22 Δεκεμβρίου 2025 στην Κομητεία Polk της Φλόριντα. Ο 47χρονος Jason Kenney πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα του, Crystal Kenney, και στη συνέχεια πυροβόλησε τη 13χρονη θετή του κόρη.

Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν η Crystal ζήτησε από τον Jason να σταματήσει να βλέπει τον αγώνα NFL στην τηλεόραση. Εκείνος είχε πιει και χρησιμοποιούσε ναρκωτικά, σύμφωνα με μια σημείωση που βρέθηκε στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η Crystal είπε στο 12χρονο αγόρι τους να πάει στο σπίτι ενός γείτονα για να καλέσει βοήθεια. Την ώρα που έφευγε άκουσε έναν πυροβολισμό.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρήκαν τη Crystal νεκρή από μια σφαίρα στο κεφάλι και την 13χρονη σοβαρά τραυματισμένη από σφαίρες. Η ίδια είπε ότι παρακάλεσε να μην τη σκοτώσει, αλλά πυροβολήθηκε ούτως ή άλλως.

Ο Σερίφης δήλωσε ότι η 13χρονη κατάφερε να επιβιώσει, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως «Χριστουγεννιάτικο θαύμα», αφού μία από τις σφαίρες πέρασε μέσα από το πρόσωπό της και εξήλθε από το πάνω μέρος του κεφαλιού της.

Μετά το συμβάν, ο Jason πήγε στο πατρικό του και αυτοκτόνησε σε ένα υπόστεγο όταν τον εντόπισαν οι αρχές, όπως μεταδίδει η Sun.

Τα παιδιά της οικογένειας πλέον βρίσκονται υπό τη φροντίδα των παππούδων τους και η 13χρονη είναι σοβαρά αλλά σταθερά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

