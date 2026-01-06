Τουλάχιστον 31 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ναυάγησε ανοικτά της Γκάμπιας την 1η Ιανουαρίου πλεούμενο που προσπαθούσε να φθάσει στην Ευρώπη, ενώ «πολλοί άλλοι αγνοούνται και πιθανόν είναι νεκροί», ανακοίνωσε η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας χθες Δευτέρα, αναθεωρώντας τον απολογισμό των θυμάτων προς το χειρότερο.

Το ναυάγιο του σκάφους αυτού, το οποίο απέπλευσε την 31η Δεκεμβρίου μεταφέροντας πάνω από 200 ανθρώπους, προκάλεσε σοκ στο κράτος της δυτικής Αφρικής, από όπου πολλοί προσπαθούν να φθάσουν στα ισπανικά Κανάρια Νησιά παίρνοντας την επικίνδυνη θαλάσσια οδό του Ατλαντικού Ωκεανού.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 7 νεκρούς.

Ο πρόεδρος της Γκάμπιας Αντάμα Μπάροου τόνισε σε διάγγελμά του την Παρασκευή πως η χώρα του βυθίστηκε στο «πένθος» μετά την τραγωδία.

«Δεκαπέντε πτώματα βρέθηκαν στην Γκάμπια και δεκαέξι στη Σενεγάλη, πολλοί άλλοι αγνοούνται και πιθανόν είναι νεκροί», σύμφωνα με τον νεότερο κυβερνητικό απολογισμό, που θύμισε ότι διασώθηκαν 102 άνθρωποι, 23 από τους οποίους συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

«Έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα από την υπηρεσία μετανάστευσης της Γκάμπιας (GID), προκειμένου να εξακριβωθούν τα γεγονότα, τι ακριβώς έγινε, και να προσδιοριστεί ποιος είναι υπεύθυνος για τα αίτια αυτής την καταστροφή», κατά την ανακοίνωση των αρχών.

Το πολεμικό ναυτικό, που ειδοποιήθηκε με σήμα κινδύνου, άρχισε περί τη 01:00 τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν δικά του σκάφη και αλιευτικό.

Το ναυαγισμένο πλοίο βρέθηκε μερικές ώρες αργότερα ξεβρασμένο σε αμμώδη παραλία.

Η GID ανακοίνωσε εξάλλου χθες τη σύλληψη 107 φερόμενων ως επίδοξων παράτυπων μεταναστών, κυρίως υπηκόων της Γκάμπιας, της Σενεγάλης και της Γουινέας.

Χιλιάδες άνθρωποι από τη δυτική Αφρική, ιδίως νέοι, αποπειρώνται τα τελευταία χρόνια να μεταναστεύσουν παράτυπα από τις ακτές των χωρών τους ακολουθώντας την επικίνδυνη θαλάσσια οδό του Ατλαντικού για να φθάσουν στην Ευρώπη, κυρίως στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, χρησιμοποιώντας υπερφορτωμένα πλεούμενα που συχνά είναι σε κακή κατάσταση.

Χιλιάδες από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η πρόσφατη ενίσχυση των ελέγχων στη θάλασσα τόσο στη Σενεγάλη, όπως και στη Μαυριτανία και στο Μαρόκο, είχε αποτέλεσμα οι αποπλεύσεις πλεούμενων με μετανάστες να μεταφερθούν προς νότο (Γκάμπια, Γουινέα-Κονακρί), αυξάνοντας τον χρόνο που απαιτείται στη θάλασσα και τους κινδύνους.

