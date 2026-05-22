Η Γαλλίδα και ο σύντροφός της που θεωρούνται ύποπτοι για την εγκατάλειψη των δύο παιδιών της σε δρόμο της Πορτογαλίας θα προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου, ενώ τα δύο αγόρια, 4 και 5 ετών αντίστοιχα τοποθετήθηκαν σε οικογένεια υποδοχής εν όψει του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία.

Η 41χρονη και ο 55χρονος αναμένεται να προσαχθούν το απόγευμα σε ανακριτή του δικαστηρίου του Σετουμπάλ, νότια της Λισαβόνας, κοντά στο σημείο όπου τα παιδιά βρέθηκαν να κλαίνε στην άκρη του δρόμου από διερχόμενο οδηγό.

Μετά την ακρόαση, ο δικαστής θα αποφασίσει ενδεχομένως την προσωρινή τους κράτηση.

Στο μεταξύ, η πορτογαλική δικαιοσύνη διέταξε την τοποθέτηση των παιδιών σε οικογένεια υποδοχής μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

Το δικαστήριο του Σετουμπάλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ότι η αρμοδιότητα εκκίνησης της διαδικασίας επαναπατρισμού των παιδιών ανήκει στις γαλλικές αρχές, «δεδομένου ότι τα παιδιά ζούσαν με τη μητέρα τους ενώ ο πατέρας είχε δικαίωμα μετ' εποπτείας επισκέψεων.

Ο πατέρας των παιδιών δήλωσε στις 11 Μαΐου την εξαφάνισή τους από το Κολμάρ στην ανατολική Γαλλία και οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναζητούν τη μητέρα τους.

Η μητέρα συνελήφθη σε υπαίθριο χώρο καφέ

Η μητέρα των παιδιών συνελήφθη τελικά στην πόλη Φάτιμα, στο κέντρο της Πορτογαλίας, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος είναι πρώην χωροφύλακας που εγκατέλειψε το σώμα στο 2010.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, είχαν περάσει πολλές ώρες στα υπαίθρια τραπεζάκια ενός καφέ της Φάτιμα κινώντας τις υποψίες μίας κατοίκου που σήμανε συναγερμό.

Το ζευγάρι, που φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με την Πορτογαλία, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για κακομεταχείριση, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη.

Εκπρόσωπος της πορτογαλικής χωροφυλακής δήλωσε ότι ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί κατά του ζεύγους από την Γαλλία και αργότερα θα υποβληθεί στην πορτογαλική δικαιοσύνη.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα παιδιά είναι καλά, ότι οι ύποπτοι για τα σοβαρά αυτά εγκλήματα αυτά, εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τελείως ευάλωτων παιδιών, ταυτοποιήθηκαν και προσήχθησαν στην δικαιοσύνη», δήλωσε ο πορτογάλος υπουργός Εσωτερικών Λούις Νέβες.

Τα δύο αδερφάκια βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό 253 που συνδέει την πόλη Αλκασερ ντο Σαλ με το θέρετρο Κομπόρτα, σε απόσταση εκατό περίπου χιλιομέτρων νότια της Λισσαβώνας.

«Ηταν άνθρωποι που δεν δημιουργούσαν προβλήματα»

Ο διερχόμενος οδηγός που τα βρήκε να κάθονται στην άκρη του δρόμου τα μετέφερε στην οικογένειά του πριν τα αναλάβουν οι υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με την διήγηση της μητέρας του οδηγού, τα παιδιά περιέγραψαν σε άλλο πρόσωπο που μιλούσε γαλλικά ότι η μητέρα τους είχε εξαφανισθεί αφού τους έδεσε τα μάτια κάνοντάς τα να πιστέψουν ότι παίζουν ένα παιγνίδι.

«Επάνω τους είχαν ένα πορτοκάλι, ένα αχλάδι και από ένα μπουκάλι νερό...δεν είδαμε ίχνη κακοποίησης. Ισως η μητέρα τα άφησε αυτά ώστε να παιδιά της να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα τουλάχιστον για μία μέρα», είπε η 76χρονη.

Στην Γαλλία, ο δήμαρχος του Κολμάρ δήλωσε ότι η μητέρα των παιδιών είχε εγκατασταθεί στην πόλη πρόσφατα και ότι εργαζόταν «σε νοσοκομειακό περιβάλλον».

«Δεν υπήρχε καμία αναφορά για κοινωνικά προβλήματα ή θέματα συμπεριφοράς προς τα παιδιά», είπε. «Ηταν άνθρωποι που δεν δημιουργούσαν προβλήματα».

Πηγή: skai.gr

