NAFO: Ο διαδικτυακός στρατός «φίλων» της Ουκρανίας χρησιμοποιεί memes με σκύλους - Έτσι καταπολεμά τη ρωσική προπαγάνδα

Μπορεί το ΝΑΤΟ να στέλνει πυραύλους και τανκς στην Ουκρανία, αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διεξάγεται ένας πόλεμος πληροφοριών από μια θορυβώδη ομάδα διαδικτυακών συντρόφων, που ονομάζεται NAFO.

Οι NAFO - ή North Atlantic Fella Organisation - βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της ρωσικής προπαγάνδας και έχουν συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δολάρια για τους στρατούς της Ουκρανίας στο πραγματικό πεδίο της μάχης.

Κυνηγούν τους Ρώσους αξιωματούχους στο Twitter και διασφαλίζουν ότι όσοι λένε ψέματα για τον πόλεμο θα συναντήσουν μια ορδή από σκύλους Shiba Inu, που τους κοροϊδεύουν. Αλλά πέρα από τα αστεία και τα memes, η ομάδα έχει συγκεντρώσει τεράστια ποσά για την αγορά πυρομαχικών και οχημάτων για την ουκρανική αντίσταση.

Η NAFO έχει εξελιχθεί από έναν χρήστη του Twitter, που κορόιδευε τον ρωσικό στρατό, σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο χιλιάδων ατόμων, που μετράει στις τάξεις του υψηλόβαθμους πολιτικούς όπως ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπεν Γουάλας και η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλας.

We usually express gratitude to our international partners for the security assistance. But today we want to give a shout-out to a unique entity - North Atlantic Fellas Organization #NAFO.

Thanks for your fierce fight against kremlin’s propaganda &trolls.

We salute you, fellas! pic.twitter.com/AfDnXf7pfc