Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δηλώνοντας «ευτυχής που θα συνεχίσει να συνεργάζεται» μαζί του και τονίζοντας ότι η Γαλλία είναι μία από τις «στενότερες συμμάχους» της χώρας του.

«Συγχαρητήρια Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή σας στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Γαλλία είναι ένας από τους στενότερους και σημαντικότερους συμμάχους μας. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού σε θέματα-κλειδιά για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο» ανέφερε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter, στα γαλλικά.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.



🇬🇧🇫🇷